Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

7 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Denizlispor ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Denizlispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Olcay'ın pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın şutu kalenin yanından dışarı çıktı.


25. dakikada Rebocho'nun sol kanatta çizgiye inerek ceza yayına çevirdiği topa gelişine vuran Elneny'in şutu dışarı gitti.


28. dakikada Rebocho'nun ara pasında ceza alanı içine sarkan Adem Ljajic'in uzak direğe gönderdiği şut az farka dışarı çıktı.


30. dakikada Rebocho'nun sol kanattan yerden yolladığı ortaya atı pas çizgisi üzerinde vuran Diaby'nin şutunu Stachowiak kontrol etti.


34. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega'nın kalenin üst köşesine yaptığı sert şutunu kaleci Karius son anda kornere çeldi.


44. dakikada Atiba'nın savunma arkasına gönderdiği topta ceza alanı içine sarkan Burak'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Stachowiak çeldi.


Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal,


Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xx, Vida xx, Ruiz xx, Rebocho xxx, Atiba xxx, Elneny xx, Diaby xx, Caner xx, Adem Ljajic xx, Burak x


Yedekler: Utku, Roco, Muhayer, Kartal Kayra, Lens, Necip, Oğuzhan, Boyd, N'Koudou, Güven


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Denizlispor: Stachowiak xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Sapunaru xx, Bergdich xx, Murawski xx, Sackey x, Modou Barrow x, Olcay x, Aissati x, Rodallega xx


Yedekler: Tolgahan, Kerem Can, Oğuz, Zeki, Sedat, Recep Niyaz, Mbamba, Mehmet Akyüz, Burak, Sacko


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Sarı kartlar: Caner (Beşiktaş), Barrow (Denizlispor) - İSTANBUL

Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:59 Kaynak: İHA
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