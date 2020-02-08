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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:29 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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