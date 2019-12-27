Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:52 Kaynak: İHA
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