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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:52 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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