Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Stancu'dan aldığı pasla topla buluşan Furman'ın, Rıdvan'ı çalımlayarak ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşu Welinton araya girerek kornere gönderdi.

8. dakikada Furman'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bogdan Stancu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

38. dakikada Gökhan Töre'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşu kale direğinin hemen yanından auta gitti.

42. dakikada Welinton'un ceza yayı üzerinde Atiba'ya aktarmak istediği pasta savunma araya girdi. Dönen topu önünde bulan Josef'in kaleye uzak mesafeden çektiği şutu kaleci Nordfeldt kornere gönderdi.

45. dakikada Josef de Souza orta sahadan kaptığı topu Gökhan töre ile buluşturdu. Gökhan'ın ceza sahasına girerek çektiği şutu kaleci Nordfelt çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Serkan Ok xx, Ali Saygın Önel xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Necip Uysal xx, Francisco Montero xx, Welinton Souza xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Atiba Hutchinson xx, Dorukhan Toköz xx, Gökhan Töre xx, Tyler Boyd xx, Vincent Aboubakar xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Atakan Üner, Bernard Mensah, Güven Yalçın, Cyle Larin, Ajdin Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Mattias Johansson xx, Zargo Toure xx, Diego Angelo xx, Pierre-Yves Polomat xx, Robert Piris xx, Berat Özdemir xx, Sefa Yılmaz xxx, Dominik Furman xxx, Daniel Candeias xx, Bogdan Stancu xxx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Soner Dikmen, Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu, Giovanni Sio, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak, Floyd Ayite

Teknik Direktör: Mert Nobre

Gol: Stancu (dk. 8) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

-İHA-

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

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