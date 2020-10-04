Beşiktaş Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadelede Başkent temsilcisi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar 7. dakikada Stancu'dan aldığı pasla topla buluşan Furman'ın, Rıdvan'ı çalımlayarak ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşu Welinton araya girerek kornere gönderdi.

8. dakikada Furman'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bogdan Stancu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

38. dakikada Gökhan Töre'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşu kale direğinin hemen yanından auta gitti.

42. dakikada Welinton'un ceza yayı üzerinde Atiba'ya aktarmak istediği pasta savunma araya girdi. Dönen topu önünde bulan Josef'in kaleye uzak mesafeden çektiği şutu kaleci Nordfeldt kornere gönderdi.

45. dakikada Josef de Souza orta sahadan kaptığı topu Gökhan töre ile buluşturdu. Gökhan'ın ceza sahasına girerek çektiği şutu kaleci Nordfelt çeldi.

51. dakikada Mensah'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa yükselen Welinton'un kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.

65. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Furman pasını bekletmeden Berat Özdemir'e aktardı. Berat'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşu Montero çizgi üzerinden çıkardı.

84. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan yaptığı ortada Larin'in ceza sahası içindeki kafa vuruşu kaleci Nordfeldt'te kaldı.

90. dakikada Rıdvan'ın sol kanttan getirdiği topta yerden ortasını arkada direğe çıkardı. Topa Hasic kayarak vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü.

90+3. dakikada hızlı atağa çıkan Gençelerbirliği'nde Candeias pasını boş pozisyonda Sio ile buluşturdu. Sio'nun ilk vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Dönen topun sahibi olan Sio'nun ikinci şutu ise üst ağlarda kaldı.

90+5. dakikada Candeias'ın sağ kanattan getirdiği topta pasını Mustafa Çeçenoğlu ile buluşturdu. Bu futbolcunun kaleyi cepheden gören şutunda top yandan auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Serkan Ok xx, Ali Saygın Önel xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Necip Uysal xx, Francisco Montero xx, Welinton Souza xx (Adem Ljajic dk. 76 x), Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Atiba Hutchinson xx, Dorukhan Toköz xx (Bernard Mensah dk. 46 xx), Gökhan Töre xx (Ajdin Hasic dk. 76 x), Tyler Boyd xx (Cyle Larin dk. 63 x), Vincent Aboubakar xx (Güven Yalçın dk. 64 x)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Atakan Üner, Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Mattias Johansson xx, Zargo Toure xx, Diego Angelo xx, Pierre-Yves Polomat xx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 83 ?), Robert Piris xx, Berat Özdemir xx, Sefa Yılmaz xx (Mustafa Çeçenoğlu dk. 68 x), Dominik Furman xx (Floyd Ayite dk. 68 x), Daniel Candeias xx, Bogdan Stancu xxx (Giovanni Sio dk. 77 x)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Soner Dikmen, Abdullah Şahindere, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Mert Nobre

Gol: Stancu (dk. 8) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Rıdvan Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Polomat, Sio (Gençlerbirliği)

(Uygar Aydın - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)