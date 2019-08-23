Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor)
1 saat önce
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:56 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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