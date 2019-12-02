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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:18 Kaynak: İHA
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