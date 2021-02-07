Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, İH. Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar'ın arka direkte kafayla yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
21. dakikada Jevtovic, N'Sakala'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya, N'Sakala'ya ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek oyun dışına attı.
38. dakikada Ghezzal'ın pasında Jevtovic topa müdahale etti. Yay üzerine topu önünde bulan Josef'in bekletmeden çektiği şutta top üstten auta çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halis Özkahya xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kemal Yılmaz xx
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Vida xx, Welinton xx, N'Sakala ?, Necip xx, Josef xx, Ghezzal x, Larin x, Adem Ljajic x, Aboubakar x
Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar Saatçi, Montero, Bilal Ceylan, Atiba, Oğuzhan, N'Koudou, Hasic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
İH.Konyaspor: Eray xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilher Sitya xx, Jevtovic xx, Hadziahmetovic x, Sekidika x, Miya x, Shengelia x, Kravets x
Yedekler: Erten, Barış Yardımcı, Adil, Deni Milosevic, Amar Rahmanovic, Oğuz Kağan, Diomande, Musa Çağıran, Cikalleshi, Zymer Bytyqi
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Kırmızı kart: N'Sakala (dk. 21) (Beşiktaş)
Sarı kart: Jevtovic (Konyaspor)
(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
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