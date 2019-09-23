Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Beşiktaş: 0 - M.Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor)
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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - M.Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor)

1 saat önce

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında M.Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - M.Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında M. Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:21 Kaynak: İHA
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