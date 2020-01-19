Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş , lider Sivasspor 'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası kırmızı-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

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Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Fatih Aksoy konuştu: Biraz kırıldım ama yapacak bir şey yok