Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, lider Sivasspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, lider Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası kırmızı-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:20 Kaynak: İHA
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