Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor)

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü geçildi. - İSTANBUL

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:23 Kaynak: İHA
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