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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor)
7 saat önce
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:23 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü geçildi. - İSTANBUL
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