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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Y.Malatyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Y.Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:17 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Y. Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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