Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

33. dakikada Adem Ljajic'in orta sahada Atiba ile verkaç yaptıktan sonra topla beraber ilerleyip ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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