Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


29. dakikada sol kanatta bulunan Caner'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Adem Ljajic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.


33. dakikada Adem Ljajic'in orta sahada Atiba ile verkaç yaptıktan sonra topla beraber ilerleyip ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.


Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Samet Çiçek xx


Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Enzo Roco xx, Vida xx, Rebocho xx, Atiba xx, Elneny xx, Diaby xx, Caner Erkin xx, Adem Ljajic xx, Burak Yılmaz xx


Yedekler: Utku, Erdoğan, Muhayer, Erdem, Necip, Oğuzhan, Lens, Boyd, Umut Nayir, Güven


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake x (Özer Özdemir dk. 43 ?), Mina xx, Hadabe xx, Sakıb Aytaç xx, Robin Yalçın xx, Murat Yıldırım xx, Donald xx, Fofana xx, Guilherme xx, Jahovic xx,


Yedekler: Ufuk, Mustafa, Rahman Buğra, Chaaleli, Ahmet Ildız, Erkan, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Sarı kartlar: Caner (Beşiktaş), Donald, Chebake (Yeni Malatyaspor) - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:50 Kaynak: İHA
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