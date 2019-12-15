Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada sol kanatta bulunan Caner'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Adem Ljajic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

33. dakikada Adem Ljajic'in orta sahada Atiba ile verkaç yaptıktan sonra topla beraber ilerleyip ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

53. dakikada orta sahanın solundan hızlı ilerleyen Fofana'nın pasında ceza sahası içi sağında topla buluşan Guilherme'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

69. dakikada Adem Ljajic'in ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

75. dakikada Adem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba'nın indirdiği topu altıpasta bulunan Roco'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

82. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Elneny'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

85. dakikada Acquah'ın orta sahasından solundan pasında sağ kanatta topu alan Bifouma'nın ceza sahası içine girip rakiplerini geçerek sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

90+1. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan orasında ceza sahası içinde iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

90+3. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Güven'in vuruşun meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

90+6. dakikada Güven'in ceza sahası içinde Bifouma'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

90+9. dakikada penaltıda topun başına geçen Jahovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından ağlara gitti. 0-2

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Samet Çiçek xx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Enzo Roco xx, Vida xx, Rebocho xx (Umut Nayir dk. 68 x), Atiba xx, Elneny xx (Güven dk. 84 ?), Diaby x (Lens dk. 68 x), Caner Erkin xx, Adem Ljajic xx, Burak Yılmaz x

Yedekler: Utku, Erdoğan, Muhayer, Erdem, Necip, Oğuzhan, Boyd

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake x (Özer Özdemir dk. 43 xx), Mina xx, Hadabe xx, Sakıb Aytaç xx, Robin Yalçın xx, Murat Yıldırım xx, Donald xx (Acquah dk. 81 xx), Fofana xx (Bifouma dk. 68 xxx), Guilherme xxx, Jahovic xxx

Yedekler: Ufuk, Mustafa, Rahman Buğra, Chaaleli, Ahmet Ildız, Erkan, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Bifouma (dk. 85), Jahovic (dk. 90+9 pen.) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Caner (dk. 90+8) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Caner, Adem Ljajic, Abdullah Avcı (T.D.), Lens, Karius, Umut (Beşiktaş), Donald, Chebake, Guilherme (Yeni Malatyaspor)

(İHA)