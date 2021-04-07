Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

41. dakikada sağ Kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortasında Bareiro'un altıpas önünde kayarak yaptığı vuruş direğin hemen yanından auta gitti.

17. dakikada rakibin hatalı pasında orta sahadan gelen meşin yuvarlağı önünde bulan Cenk Tosun'un, topla bir süre kat ettikten sonra ceza alanına girer girmez hafif sol çaprazdan çektiği şut üst direkten oyun alanına döndü.

1. dakikada Larin'in pasında topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş direkten döndü.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş , sahasında A.Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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