Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

07.04.2021 19:53
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında A.Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında A.Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Larin'in pasında topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş direkten döndü.

11. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba, kafayla topu arka tarafa yolladı. Kale ağzına hareketlenen Cenk Tosun, tek vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 1-0

17. dakikada rakibin hatalı pasında orta sahadan gelen meşin yuvarlağı önünde bulan Cenk Tosun'un, topla bir süre kat ettikten sonra ceza alanına girer girmez hafif sol çaprazdan çektiği şut üst direkten oyun alanına döndü.

18. dakikada sol kanatta Davidson, pasını ceza sahası sağ tarafındaki Juanfran'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Juanfran'ın vuruşunu Ersin ayaklarıyla çeldi.

23. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest atışta ceza sahasında topa iyi yükselen Welinton'un kafa vuruşu direkten döndü.

41. dakikada sağ Kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortasında Bareiro'un altıpas önünde kayarak yaptığı vuruş direğin hemen yanından auta gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Alpaslan Dedeş xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, Nsakala xx, Josef xx, Atiba xx, Oğuzhan xx, Ghezzal xx, Larin xx, Cenk Tosun xx

Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Serdar, N'Koudou, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

A.Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Fatih xx, Tzavellas xx, Moubandje xx, Ceyhun xx, Berkan xx, Salih xx, Davidson xx, Bareiro xx, Babacar xx

Yedekler: Serkan, Ahmet, Alpay, Tayfur, Hasan Hüseyin, Efkan, Siopis, Umut, Kadzior, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Cenk Tosun (dk. 11) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Salih Uçan (A.Alanyaspor), Atiba (Beşiktaş)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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