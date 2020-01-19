Süper Lig: Beşiktaş: 1 - D.G.Sivasspor: 2 (İlk yarı)

25. dakikada sağ kanattan hızlı bir şekilde ceza alanı içine sarkan Gökhan Gönül, pasını penaltı noktasına çıkarmak istedi Araya Caner Osmanpaşa girdi ve ters vuruşla topu kornere yolladı.

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