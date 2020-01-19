Süper Lig: Beşiktaş: 1 - D.G.Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 1 - D.G.Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - D.G.Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde lider D.G. Sivasspor'u konuk etti.

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - D.G.Sivasspor: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde lider D.G. Sivasspor'u konuk etti. Mücadele Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Roco'nun hatasında topun sahibi olan Fatih Aksoy'un ceza alanı içine girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Karius gole izin vermedi.


66. dakikada Gökhan Gönüle'e yapılan hareket sonucu Sivasspor'da Erdoğan sarı kart gördü. Ancak daha sonra pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Ali Şansalan, Erdoğan'ın sarı kartını iptal edip, pozisyonda faulü Uğur Çiftçi'nin yaptığını belirledi ve bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi.


74. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Atiba'nın dönerek yaptığı şık vuruşu kaleci Samassa kornere çeldi.


89. dakikada gelişen Sivasspor kontratağında Kone'nin pasını alan Emre'nin çektiği sert şutu Karius çeldi.


Stat: Vodafone Park


Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Kerem Ersoy xx


Beşiktaş: Karius x, Gökhan Gönül xx, Enzo Roco xx (Umut dk. 72 x), Vida xx, Rebocho x (Diaby dk. 59 x), Atiba xx, Elneny xx, N'Koudou xx, Caner x, Adem Ljajic xx (Oğuzhan dk. 86 ?), Burak Yılmaz x


Yedekler: Utku, Douglas, Rıdvan, Kartal Kayra, Necip, Boyd, Güven


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


D.G. Sivasspor: Samassa xxx, Goiano xxx, Appindangoye xxx, Caner Osmanpaşa xxx, Uğur Çiftçi xxx, Hakan Arslan xxx, Ziya xxx, Fatih xx, Erdoğan Yeşilyurt xxx (Yasin Öztekin dk. 81 ?), Emre Kılınç xxx (Papp dk. 95+2 ?), Yatabare xx (Arouna Kone dk. 68 x)


Yedekler: Ali Şaşal, Muammer, Barış, Volkan Eğri, Traore, Armin Djerlek, Isaac Cofie


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Adem Ljajic (dk. 33) (Beşiktaş), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 7), Yatabare (dk. 45) (D.G. Sivasspor)


Kırmızı Kart: Uğur Çiftçi (dk. 67) (D.G. Sivasspor)


Sarı Kartlar: Roco, Elneny (Beşiktaş), Emre Kılınç, Goiano, Hakan Arslan, Erdoğan, Fatih Aksoy, Yasin Öztekin (D.G.Sivasspor) - İSTANBUL

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
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