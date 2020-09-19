İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Nsakala'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
33. dakikada ceza sahası içinde Necip'in kafayla içeriye çevirdiği topu Larin'in kafayla ağlara gönderdi. 1-0
36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Larin'in yerden sert şutunu kaleci Boffin oyun alanı içine çeldi.
Stat: Vodafone
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Beşiktaş: Ersin xx, Necip xxx, Welinton xx, Vida xx, Nsakala xx, Atiba xx, Dorukhan xx, Mensah xx, Hasic xx, Boyd xx, Larin xxx
Yedekler: Utku, Montero, Umut, Güven, Erdoğan, Adem Ljajic, Hüseyin, Rıdvan, Kartal, Lens
Teknik Sorumlu: Murat Şahin
Antalyaspor: Boffin xx, Eren xx, Kudriashov xx, Veysel xx, Doğukan xx, Bünyamin xx, Hakan xx, Nuri xx, Fredy xx, Amilton xx, Jahovic xx
Yedekler: Ferhat, Ersan, Sidney Sam, Podolski, Orgill, Mukairu, Ufuk, Harun, İmeri, Gökdeniz
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Gol: Larin (dk. 33) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Atiba, Dorukhan (Beşiktaş), Fredy (Antalyaspor)
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 19:54 - Kaynak: İHA
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