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Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

1 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Göztepe ile mücadele ediyor.

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı), System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Göztepe ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Oğuzhan'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinden Medel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.


6. dakikada Güven'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten dışarıya çıktı.


17. dakikada Adem Ljajic'in geriye pasında araya giren Serdar'ın ceza yayı üzerinde çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.


42. dakikada defansın hatasında topu kapan Oğuzhan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direkten ve kaleci Beto'da kaldı.


45+2. dakikada Caner'in ceza sahası içi sol taraftan yerden ortasında altıpasta bulunan Güven Yalçın'ın boş kaleye dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx


Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Victor Luiz xx, Caner Erkin xx, Medel xx, Oğuzhan Özyakup x, Adem Ljajic xx, Lens x, Tyler Boyd x, Güven Yalçın xx


Yedekler: Utku, Douglas, Pedro, Muhayer, Kartal, Necip Uysal, Orkan Çınar, Quaresma, Umut, N'Koudou


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Sanneh xx, Titi xx, Schwechlen xx, Borges xx, Poko xx, Yasin Öztekin xx, Serdar Gürler xx, Deniz Kadah xx, Erden Derdiyok xx


Yedekler: Göktuğ, Berkan, Reis, Yalçın, Batuhan, Alpaslan, Andre Castro, Halil Akbunar, Ege Özkayımoğlu


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Gol: Güven Yalçın (dk. 45+2) (Beşiktaş) - İSTANBUL

Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:27 Kaynak: İHA
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