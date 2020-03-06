Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Atiba, Faty'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.


6. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boyd'un ceza sahası içine yerden çevirdiği topta Burak'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


Stat: Vodafone Park


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx


Beşiktaş: Karius xx, Lens xxx, Vida xx, Ruiz xx, Caner xxx, Atiba xx, Elneny xx, Boyd xx, Boateng xx, N'Koudou xx, Burak xxx


Yedekler: Utku, Roco, Umut, Güven, Erdoğan, Necip, Ljajic, Rıdvan, Gökhan, Diaby


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


MKE Ankaragücü: Ricardo xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Atilla xx, Faty xx, Lukasik xx, Michalak xx, Sedat xx, Rodrigues xx, Orgill xx


Yedekler: Korcan, Alihan, Scarione, Mahmut, Orkan, Cebrail, Aydın, İlhan, Lobjanidze, Boada


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Gol: Burak Yılmaz (dk. 6) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Sergen Yalçın (T.D.) (Beşiktaş), Orgill, Lukasik, Sedat (Ankaragücü) - İSTANBUL

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:56 Kaynak: İHA
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