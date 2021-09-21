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Süper Lig: Beşiktaş: 2 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Beşiktaş: 2 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

21.09.2021 20:55
Süper Lig: Beşiktaş: 2 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Vargas'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Bjarnason'un kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

20. dakikada Pjanic'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Montero'nun penaltı noktası üzerinden gerçekleştirdiği kafa vuruşu savunmada Samet Akaydına'a da çarparak ağlara gitti. 1-0

26. dakikada Ghezzal'dan aldığı pasla sağ kanatta hareketlenen Rosier'in ceza alanına girmeden çizgi üzerinde arka direğe yerden ortasında Larin'in vuruşu filelerle buluştu. Ancak gol, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

30. dakikada Pjanic, ceza alanı içinde pasını sağ tarafındaki Ghezzal'a verdi. Ghezzal'ın rakibini çalımlayıp ön direğe yaptığı ortada Batshuayi'nin vuruşunu kaleci Ferhat kornere çeldi.

43. dakikada Josef de Souza'nın rakip yarı sahadan ceza alanına gönderdiği uzun topta Batshuayi'nin de araya girmesiyle Deli ile kaleci Ferhat arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu meşin yuvarlak filelerle buluştu. Hakem Ali Palabıyık önce faul düdüğü çalsa da VAR uyarısıyla gol kararı verildi. 2-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Francisco Montero xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Rachid Ghezzal xx, Miralem Pjanic xx, Oğuzhan Özyakup xx, Cyle Larin xx, Michy Batshuayi xx

Yedekler: Mert Günok, Fabrice N'Skala, Salih Uçan, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan xx, Jonas Svensson xx, Simon Deli xx, Samet Akaydın xx, Joher Rassoul xx, Benjamin Stambouli xx, Sinan Kurt xx, Matias Vargas xx, Birkir Bjarnason xx, Okewuchukwu Ezeh xx, Britt Assombalonga xx

Yedekler: Arijanet Muric, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak, Tarık Çamdal, İzzet Çelik, Metehen Mimaroğlu, Lucas Castro, Gökhan İnler, Mario Balotelli, Yunus Akgün xx

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Francisco Montero (dk. 20), Josef de Souza (dk. 43) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Simon Deli (Adana Demirspor), Francisco Montero (Beşiktaş) - İSTANBUL

Süper Lig: Beşiktaş: 2 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 2 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig: Beşiktaş: 2 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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