Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, kırmızı-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 4. dakikada Victor Ruiz'in rakipten kaptığı top Rıdvan'da kaldı. Genç futbolcu ceza sahasına girer girmez ortasını yaptı ancak Güven topa yetişemedi. Arka direkte topla buluşan Boateng'in vuruşunda ise top yandan auta gitti. 7. dakikada Boateng'in pasında topla buluşan Ruiz, topu Rıdvan'la buluşturdu. Ceza sahasına giren genç oyuncun bekletmeden çektiği şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 15. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Amilton'un şutunu Ersin çeldi. Dönen sağ kanatta yeniden buluşan Amilton'un ortasında altıpas önünde Sinan Gümüş kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1 35. dakikada Podolski'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un şutunda Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. 2-0 38. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Diaby'nin kafa vuruşu yandan auta gitti. Stat: Vodafone Park Hakemler: Ersin x, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Ruiz x, Rıdvan x, Elneny x, Atiba xx, Diaby x, Boyd x, Boateng xx, Güven xx Yedekler: Utku, Roco, Umut Nayir, N'Koudou, Necip, Ljajic, Rebocho, Lens, Kartal Yılmaz, Caner Teknik Direktör: Sergen Yalçın Antalyaspor: Boffin xx, Sangare xx, Celutska xx, Veysel xx, Kudriashov xx, Hakan Özmert xx, Fredy xx, Amilton xxx, Sinan Gümüş xxx, Podolski xx, Jahovic xx Yedekler: Ferhat, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Leschuk, Mukairu, Yekta, Ndinga, Bünyamin Teknik Direktör: Tamer Tuna Goller: Sinan Gümüş (dk. 15), Amilton (dk. 35) (Antalyaspor) Sarı kartlar: Elneny (Beşiktaş), Sangare (Antalyaspor) (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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