Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

06.01.2021 19:50
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aboubakar'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

19. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Oğuzhan, yerden içeri çevirdi. Savunmaya da çarpan bu topa arka direkte Larin'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada Çaykur Rizespor savunmasından Meriah'ın ters kafa vuruşunda Larin takibini sürdürerek topa sahip oldu. Ceza yayı üzerinde kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

33. dakikada Çaykur Rizespor savunmasının hatasında topu kapan Rıdvan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında Aboubakar topla buluştu. Aboubakar'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Serkan Ok xx, Erdem Bayık xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Wellinton xx, Vida xx, Rıdvan xx, Josef xx, Necip xx, Larin xxx, N'koudou xx, Oğuzhan xxx, Aboubakar xx

Yedekler: Utku, Montero, Güven, Ghezzal, Hasic, Nsakala, Dorukhan, Atakan, Kartal Kayra, Mensah

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Dilaver xx, Talbi xx, Meriah x, Moroziuk xx, Baiano xx, Donsah xx, Melnjak xx, Samudio xx, Skoda xx, Tunay xx

Yedekler: Tarık, Abdullah Durak, Kemal Rüzgar, Selim Ay, Michalak, Jovanovic, Onur Bulut, Alberk Koç, Fernando, Doğan Erdoğan

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Larin (dk. 19 ve 31) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Wellinton, Josef (Beşiktaş)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Beşiktaş, Ceza, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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