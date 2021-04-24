Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)

24.04.2021 21:25
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası, siyah-beyazlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Gökhan Töre ile duvar pası yaparak ceza alanı içine giren Adem Ljajic, Kvrzic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi.

4. dakikada beyaz noktaya gelen Ghezzal, topu kalecini kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 1-0

6. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Alibec'in ortasına penaltı noktasına yakın bir yerden Pedro Henrique vurdu ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1

12. dakikada Josef'ten seken topu alan Karlo Muhar'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla yan ağlarda kaldı.

13. dakikada yay üzerinde topla buluşan Ghezzal pasını Adem Ljajic'e çıkardı. Ljajic de sol kanattan ceza alanına bindirme yapan N'Koudou'ya aktardı. Bu futbolcunun sağ çapraz dar açıdan çektiği şutta top filelere gitti. 2-1

18. dakikada Attamah'ın pas hatasında topu kapan Gökhan Töre'nin şutu, Kayseri savunmasına da çarpıp kornere çıktı.

19. dakikada Ghezzal'ın kullandığı korner atışında Josef'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Vida xxx, Montero xx, N'Sakala xx, Josef xxx, Necip xx, Adem Ljajic xxx, Ghezzal xxx, N'Koudou xxx, Gökhan Töre xx

Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Mensah, Dorukhan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

HK Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx, Nehuen Paz xx, Kolovetsios xx, Aziz Behich xx, Joseph Attamah x, Karlo Muhar xx, Aaron Lenon x, Alibec x, Pedro Henrique xx, İlhan Parlak x

Yedekler: Lung, İsmail Çipe Yasir, Melih Okutan, Ramazan Civelek, Sabovic, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Anton Maglica, Luckassen

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Ghezzal (dk. 4 pen.), N'Koudou (dk. 13) (Beşiktaş), Pedro Henrique (Kayserispor)

Sarı kartlar: Josef, Rosier (Beşiktaş)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu Azerbaycan'dan Biden'in Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan tarihi skandal: 1915 olayları için Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan tarihi skandal: 1915 olayları için "soykırım" dedi Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Denizli-Sivas maçı oynanırken sahaya inen beyaz güvercin, ikram edilen suyu içip stattan ayrıldı Denizli-Sivas maçı oynanırken sahaya inen beyaz güvercin, ikram edilen suyu içip stattan ayrıldı         
22:13
Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok         
21:37
İletişim Başkanı Altun'dan Ermenistan zulmünü anlatan video İletişim Başkanı Altun'dan Ermenistan zulmünü anlatan video         
21:02
Ermenistan, Biden'ın skandal Ermenistan, Biden'ın skandal "soykırım" kararını memnuniyetle karşıladı         
20:43
İki haftadır puan kaybeden Kara Kartal, Kayseri'yi 3-1 geçerek liderliğini sağlama aldı. İki haftadır puan kaybeden Kara Kartal, Kayseri'yi 3-1 geçerek liderliğini sağlama aldı.         
19:46
Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım kararına Türkiye'den tepki yağıyor Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım kararına Türkiye'den tepki yağıyor         
19:14
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun         
18:52
MEB, öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücretini kesecek MEB, öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücretini kesecek         
17:59
Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi         
16:31
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür         
13:05
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti         
12:38
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın, sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın, sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 22:29:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei