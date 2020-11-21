İlk yarıda 2 gol var

43. dakikada Necip'in uzun pasında Aboubakar, sol kanatta topla buluştu. Ceza alanı içine kadar giren Aboubakar'ın kaleye gönderdiği top önce kaleci Volkan'a çarptı ardından kale çizgisine paralel olarak kornere gitti.

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