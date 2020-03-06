Süper Lig: Beşiktaş: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Müsabaka siyah-beyazlı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


63. dakikada Gerson'un sağ taraftan ortasında Orgill'in indirdiği topla buluşan Lukasik'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.


76. dakikada Gerson'un pasında Faty'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


88. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adem Ljajic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gerson, Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler ilk önce ceza sahası dışında olduğu gerekçesiyle faul, ardından da VAR'ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.


90+3. dakikada penaltı vuruşunu kullanan İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1


Stat: Vodafone Park


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx


Beşiktaş: Karius xx, Lens xx, Vida xx, Ruiz xx, Caner xx, Atiba xx, Elneny xx, Boyd xx, Boateng xx (Diaby dk. 66 xx), N'Koudou xx (Ljajic dk. 78 xxx), Burak xx (Umut dk. 90 ?)


Yedekler: Utku, Roco, Güven, Erdoğan, Necip, Rıdvan, Gökhan


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


MKE Ankaragücü: Ricardo xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Atilla xx (İlhan dk. 90+1 x), Faty xx, Lukasik xx (Scarione dk. 74 ?), Michalak xx, Sedat xx (Lobjanidze dk. 68 xx), Rodrigues xx, Orgill xx


Yedekler: Korcan, Alihan, Mahmut, Orkan, Cebrail, Aydın, Boada


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Goller: Burak Yılmaz (dk. 6), Ljajic (dk. 88) (Beşiktaş), İlhan (dk. 90+3 pen.) (Ankaragücü)


Sarı kartlar: Sergen Yalçın (T.D.) (Beşiktaş), Orgill, Lukasik, Sedat, Faty (Ankaragücü) - İSTANBUL

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:04 Kaynak: İHA
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