Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Atiba'nın pasında kale önünde Burak topla buluştu. Burak'ın düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.


50. dakikada sağ taraftan Gökhan'ın içeri çevirdiği topa ön direkte Elneny kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.


56. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül'ün ortasında kale önünde Burak'ın kafa vuruşunda top arka direk tarafından auta gitti.


57. dakikada sol taraftan Burak'ın yerden ortasında ön direkte Boateng dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1


64. dakikada sağ taraftan Caner'in kullandığı köşe atışında Boateng'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa arka direkte Ruiz'in vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Kaleciden geriye gelen topa kale önünde Vida'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


82. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı kornerde ön direkte Gökhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.


85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Campi'nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Karius kornere çeldi.


87. dakikada Boyd'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan N'koudou'nun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.


90+1. dakikada sağ taraftan Ekuban'ın yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Sörloth'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2


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Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşıoğlu xx, Erdem Bayık xx


Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xx, Vida xxx, Ruiz xx, Caner xx, Elneny xx, Atiba xx, Lens xx (Diaby dk. 64 x), N'koudou xx (Necip dk. 87 ?), Boateng xxx (Boyd dk. 78 x), Burak xxx


Yedekler: Utku, Roco, Umut, Güven, Erdoğan, Rebocho, Rıdvan, Diaby


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, da Costa xx, Campi xx, Novak xx, Doğan xx (Ekuban dk. 66 xxx), Guilherme xx (Bilal dk. 87?), Sosa xx, Ndiaye xx, Sturridge xx (Kamil Ahmet dk. 55 x), Sörloth xxx


Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Manoel Messias, Abdurrahim Dursun, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Sörloth (dk. 5 ve 90+1) (Trabzonspor), Boateng (dk. 57), Vida (dk. 64) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: da Costa, Campi, Hüseyin Çimşir (Trabzonspor), Elneny, Necip (Beşiktaş) - İSTANBUL

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:08 Kaynak: İHA
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