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Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

11.09.2021 20:56
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Pjanic'in orta sahadan verdiği pasta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0

10. dakikada sol kanatta Alex Teixeira ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Nkoudou'nun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

25. dakikada ceza yayı önünde Batshuayi ile paslaşan Teixeira'nın aşırtma vuruşunu kaleci Abdulsamed parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

45. dakikada Pjanic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Necip Uysal ön direkten kafayla topu arka direkteki Welinton'a aktardı. Bu oyuncunun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Abdullah Bora Özkara xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Necip Uysal xx, Domagoj Vida xx (Welinton dk. 20 x), Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Rachid Ghezzal xx, Miralem Pjanic xx, Alex Teixeira xx (Can Bozdoğan dk. 43 ?), Kevin NKoudou xx, Michy Batshuayi xx

Yedekler: Mert Günok, Francisco Montero, Fabrice N'Skala, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Sadık Çiftpınar xx, Semih Kaya xx, Wallace xx, Oussama Haddadi xx, Mustafa Eskihellaç xx, Rayane Aabid xx, Jospin Nshimirimana xx, Didier Ndong xx, Adem Büyük xx, Kubilay Kanatsızkuş xx

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Philip Awuku, Eric Ndizeye, Mert Örnek, Muhammed Sarıkaya, Stevie Mallan, Osman Haqi, Mert Miraç Altıntaş, Mounir Chouiar, Hasan Özkan

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Michy Batshuayi (dk. 7), Kevin NKoudou (dk. 10) (Beşiktaş)

Sarı kart: Miralem Pjanic (Beşiktaş)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Alex Teixeira, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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