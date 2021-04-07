Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

07.04.2021 21:01
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında A.Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında A.Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Salih Uçan'ın orta sahadan verdiği pasta sol kanatta topla buluşan Davidson'un ceza sahasına girerek çektiği şutta kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

53. dakikada orta sahada Ceyhun Gülselam tek dokunuşla topu sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Bareiro'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden ceza sahasına yerden ortasında Babacar'ın, kale önünde müsait pozisyondaki vuruşu dışarı gitti.

55. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında Cenk Tosun'un kafa vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

58. dakikada Nsakala'nın sol kanattan ceza alanına ortasında savunmada Moubandje topu uzaklaştırdı. Dönen topu alan Atiba, pasını Ghezzal'a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

85. dakikada Atiba'nın pasında sol kanatta topla buluşan N'Koudou'nun ceza alanına girerek yaptığı vuruş filelere gitti. 3-0

89. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza yayı üzerinden çektiği şutta top ağlarla buluştu. Ancak VAR uyarısı sonrası hakem Ümit Öztürk, pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Alpaslan Dedeş xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, Nsakala xx, Josef xx, Atiba xxx (Necip dk. 86 ?), Oğuzhan xx (Dorukhan dk. 77 x), Ghezzal xxx (Gökhan Töre dk. 86 ?), Larin xx, Cenk Tosun xx (N'Koudou dk. 71 x)

Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Serdar, Ljajic, Mensah

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

A.Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx (Tayfur dk. 78 x), Fatih xx, Tzavellas xx, Moubandje xx, Ceyhun xx (Efkan dk. 71 x), Berkan xx, Salih xx (Siopis dk. 71 x), Davidson xx, Bareiro xx (Mustafa Pektemek dk. 77 x), Babacar x (Kadzior dk. 66 x)

Yedekler: Serkan, Ahmet, Alpay, Hasan Hüseyin, Umut

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Cenk Tosun (dk. 11), Ghezzal (dk. 58), N'koudou (dk. 85) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Salih Uçan, Ceyhun (A.Alanyaspor), Atiba, Josef, Sergen Yalçın (Beşiktaş)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Salih Uçan, Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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