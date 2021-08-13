Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, sahasında Ç. Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada ceza sahası sol çaprazında Nkoudou, pasını sağ taraftan ceza alanına hareketlenen Rosier'e çıkardı. Meşin yuvarlağı güçlükle kontrol eden Rosier'in son çizgiden içeriye çevirdiği topta Atiba, kale önünde müsait pozisyonda ağları havalandırdı. 2-0
90+3. dakikada Josef orta sahada Eren'e yaptığı baskı sonucu kazandığı topu sağ taraftaki Gökhan'a aktardı. Gökhan'ın ceza sahasına girerek çektiği sert şut kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topu penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Larin'in vuruşu filelere gitti. 3-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, Nsakala xx, Josef xx, Ghezzal xx (Gökhan dk. 78 x), Atiba xxx (Necip dk. 88 ?), Salih xx (Oğuzhan dk. 70 x), Nkoudu xx (Larin dk. 69 xx), Kenan xx (Güven dk. 79 x)
Yedekler: Utku, Rıdvan, Serdar, Mehmet, Ljajic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Baiano x (Eren dk. 88 ?), Selim x, Holmen xx, Cemali xx (Alberk dk. 82 ?), Dokovic xx, Dabo x (Yasin dk. 67 x), Sabo xx, Mendes xx (Mahsun dk. 82 ?), Alper xx, Remy x (Emir dk. 67 x)
Yedekler: Tarık, Emir Han, Aziz
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Nkoudou (dk. 9), Atiba (dk. 52), Larin (dk. 90+3) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Sabo (Çaykur Rizespor), Welinton, Güven (Beşiktaş)
(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika