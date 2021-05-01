Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u konuk etti. Mücadele siyah-beyazlı takımın 7-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun kısa düşen pasında Larin topu kapıp bekletmeden yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı kalecinin solunda ağlara gönderdi. 6-0
65. dakikada Rosier'in sağ kanattan uzak direğe ortasında Larin'in yatarak yaptığı vuruşta top filelere gitti. 7-0
72. dakikada sol kanatta gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın son çizgiye inip yerden çevirdiği topa Mame Diouf vurdu. Top direğe çarparak oyun alanına döndü.
75. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Ghezzal'ın sert şutunu, kaleci Munir son anda kornere çeldi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Çimen xx
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxx, Welinton xxx, Vida xxx, N'Sakala xxx, Josef de Souza xxx, Atiba xxx (Dorukhan dk. 46x), Adem Ljajic xxxx (Necip dk. 69 x) Ghezzal xxxx (Mensah dk. 77 x), N'Koudou xxx (Rıdvan Yılmaz dk. 43 ?), Larin xxxxx
Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı, Montero, Gökhan Töre
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Atakaş Hatayspor: Munir x, Popov x (Burak Çamoğlu dk. 46 x), Billong x (Yusuf Abdioğlu dk. 46 x), Pablo Santos x, Katranis x (Mesut Çaytemel dk. 71 x), Rayane Aabid x (Muhammed Mert dk. 71 x), Ruben Ribeiro x, Akintola x, Boupendza x, Adama Traore x (Abdurrahman Canlı dk. 46 x), Mame Diouf x
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem, Joseph Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Akintola (dk. 2 k.k.) Larin ( dk. 11, 14, 55 ve 65), N'Koudou (dk. 38), Rıdvan (dk. 44) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Abdurrahman Canlı, Akintola, Ribeiro (Hatayspor)
(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Beşiktaş: 7 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor