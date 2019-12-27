Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Müsabaka Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Caner'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda seken topa Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


60. dakikada orta sahada topla buluşan Atiba'nın sağ kanada verdiği pasta N'koudou'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın şutunu kaleci Ertaç iki hamlede kontrol etti.


74. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Atiba'nın ceza sahası içine verdiği pasta Oğuzhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1


90+1. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1


Stat: Vodafone Park


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx


Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xx (Necip dk. 89 ?), Ruiz xx, Vida xx, Caner xx, Atiba xxx, Elneny xx, N'Koudou xxx (Boyd dk. 83 ?), Ljajic xx, Diaby xx (Oğuzhan dk. 46 xxx), Umut xx


Yedekler: Utku, Erdoğan, Rebocho, Kartal, Erdem, Güven


Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı


Gençlerbirliği: Ertaç xx, Erdem x (İlker dk. 84 ?), Toure xx, Bjarsmyr xx, Polomat xx, Yasin xx, Sessegnon xx, Candeias xx, Sefa x (Seuntjens dk. 76 xx), Ayite xx


Yedekler: Übeyd, Ahmet Cevat, Ahmet Yavux, Can, Arda, Flavio, Rahmetullah, Soner


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Ayite (dk. 23) (Gençlerbirliği), Vida (dk. 49), N'koudou (dk. 60), Oğuzhan (dk. 74) Atiba (dk. 90+1) (Beşiktaş)


Kırmızı Kartlar: Nadir (dk. 12), Yasin (dk. 36) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Ruiz, Umut (Beşiktaş), Candeias, Polomat, Toure (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
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