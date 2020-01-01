Süper Lig, Birleşmiş Milletler gibi! - Son Dakika
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Süper Lig, Birleşmiş Milletler gibi!

6 saat önce

Ligin ilk yarısında yapılan 153 maçta toplamda 429 futbolcu görev aldı.

Süper Lig, Birleşmiş Milletler gibi!, System.String[]

Ligin ilk yarısında yapılan 153 maçta toplamda 429 futbolcu görev aldı. Bu oyunculardan 225'inin yabancı olması dikkati çekti.


Çok sayıda ülkeden yabancı oyuncunun mücadele ettiği ve adeta Birleşmiş Milletleri (BM) andıran ligin ilk devresinde Galatasaray ve Medipol Başakşehir 16'şar, Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 15'er yabancı futbolcuya görev verdi.


Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile Gençlerbirliği 13'er, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor ile Yukatel Denizlispor 12'şer yabancı futbolcu oynattı.


Fenerbahçe, Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe 11'er yabancı futbolcuya görev verirken Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü'nde 10'ar yabancı oyuncu ter döktü.


En fazla Brezilyalı


Süper Lig'in ilk 17 haftalık bölümünde en fazla Brezilyalı futbolcular forma giydi.


Ligdeki 18 takımda toplamda 25 Brezilyalı futbolcu top koşturdu. Güney Amerika ülkesini 15 futbolcuyla Portekizliler izlerken, Senegal ve Fransa'dan 10'ar oyuncu Süper Lig'de ter döktü.


Süper Lig'in yabancıları


Ligin ilk yarısında ülkelere göre forma giyen futbolcuların sayısı şöyle:


Ülke Futbolcu sayısı


Brezilya 25


Portekiz 15


Fransa, Senegal, 10


Gana 9


Nijerya, Fas, Hollanda 8


Yunanistan, Fildişi Sahili 6


Arjantin, Bosna Hersek, Sırbistan, Romanya, Polonya 5


Belçika, Şili, Kamerun, Hırvatistan, Norveç, Tunus, Mali 4


Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kolombiya, Çekya, Slovenya, İsveç, Ukrayna, Gabon, İngiltere 3


Angola, Benin, Bulgaristan, Yeşil Burun Adaları, Danimarka, Kuzey Makedonya, İspanya, Togo, Almanya, Kosova, Mısır 2


Cezayir, Kanada, Kosta Rika, Ekvador, Uruguay, İtalya, Jamaika, Japonya, Moldova, Peru, Rusya, Slovakya, Uganda, ABD, Zimbabve, Kongo, Gambiya, Gürcistan, Arnavutluk, Gine, İran 1


204 Türk futbolcu


Ligin ilk yarısında 204 Türk futbolcu görev alırken, yerli futbolcuya en çok şansı İstikbal Mobilya Kayserispor şans verdi.


Maddi sıkıntılar yaşayan ve birçok yabancı oyuncusuyla yollarını ayıran Kayserispor'da çoğu genç olmak üzere 20 Türk oyuncu görev aldı.


Sarı-kırmızılı ekibi 14'er yerli futbolcuyla Göztepe ve Trabzonspor, 13 Türk oyuncuyla MKE Ankaragücü, 12'şer Türk futbolcuyla da Antalyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği izledi.


Ligde Beşiktaş, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve İttifak Holding Konyaspor 11'er, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor 10'ar, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa 9'ar yerli futbolcuya görev verildi.


Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Denizlispor ise 8'er futbolcuyla en az Türk oyuncunun forma giydiği takımlar oldu.


Lider Sivasspor zirvede


İlk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, yerli futbolcuya en fazla şans veren takım oldu.


Kırmızı-beyazlı takımda 10 Türk futbolcu, toplamda 8 bin 758 dakika sahada kaldı. İç Anadolu temsilcisini 12 Türk futbolcuya 7 bin 810 dakika şans veren Antalyaspor izledi. Zirve yarışında yer alan Fenerbahçe'de ise 12 yerli futbolcu toplamda 7 bin 467 dakika sahada kaldı.


Birçok maça 11 yabancı futbolcuyla çıktığı için eleştirilen Galatasaray ise 3 bin 423 dakikayla yerli futbolcuya en az şans veren takım olarak dikkati çekti.


Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:37 
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