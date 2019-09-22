Son Dakika Haberleri: Süper Lig: BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
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Süper Lig: BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

43 dakika önce

Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Süper Lig: BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - MALATYA

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:23 Kaynak: İHA
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