Süper Lig: BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor , Galatasaray 'ı konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - MALATYA

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Alanyaspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı!

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