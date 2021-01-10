Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)

10.01.2021 16:58
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor'u konuk etti.

Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fabricio'nun ceza sahasına kadar girerek, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda gerçekleştirdiği vuruşta kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.

59. dakikada Fabricio'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda'nın vuruşunda kaleci Pantilimon tehlikeyi uzaklaştırdı.

70. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında topla buluşan Skoda'nın altı pasın sağ çaprazından gerçekleştirdiği şutu auta çıktı.

75. dakikada Boldrin'in sol kanattan kullandığı kornerde Skoda'nın kafa vuruşu kaleci Pantilimon'dan dışarı çıktı.

90+2 dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde top sekerek kale sahası önündeki Kemal Rüzar'a geldi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Ç.Rizespor: Gökhan x, Moroziuk xx, Talbi xx, Meriah xx, Melnjak xx, Abdullah xx, Yasin x (Kemal dk. 84 xx), Samudio xx, Fernando xx (Fabricio dk. 45 xx), Tunay x (Boldrin dk. 45 xx), Skoda xx

Yedekler: Tarık, Selim, Michalak, Donsah, Onur, Emir, Alberk

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Y.Denizlispor: Pantilimon xx, Muhammet Özkal xx, Zakarya xx, Tiago Lopes xx, Leismann xx, Radoslaw Murawski xx, Muris Mesanovic xx (Sacko dk. 80 ?), Marvin Bakalorz xx (Mustafa dk. 80 ?), Angelo Sagal xxx, Recep Niyaz xx, Rodallega xxx

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Özer, Mattheiu Dossevi, Alihan, Muhammed Eren, Mert Sarıkuş

Teknik Direktör: Yalçık Koşukavak

Goller: Kemal Rüzgar (dk. 90+2) (Ç.Rizespor), Rodallega (dk. 9) (Y.Denizlispor)

Sarı Kartlar: Yasin Pehlivan, Meriah (Ç.Rizespor), Marvin Bakalorz, Zakarya, Rodallega, Pantilimon, Tiago Lopes (Y.Denizlispor)

(Hasan Fehmi Demir – Oğuz Bal – Kubilay Ateş/İHA)

Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu)

Teknik Direktör, Denizlispor, Rizespor, Skoda, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek Papa Francis'in doktoru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı         
18:03
Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol! Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol!         
17:52
Oğullarının intihar haberini alan anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı Oğullarının intihar haberini alan anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı         
17:34
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz         
15:53
Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı         
15:01
Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak         
14:55
Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı         
14:00
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi         
11:59
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 18:32:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Ç.Rizespor: 1 - Y.Denizlispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei