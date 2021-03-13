Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

39. dakikada Selim Ay 'ın pasında topla buluşan İsmail Köybaşı'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak gol ofsayt gerekesi ile iptal edildi.

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