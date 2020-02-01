Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

29. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Atiba Hutchinson bekletmeden Burak Yılmaz'ı gördü. Burak Yılmaz, penaltı noktasının önünden sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

6. dakikada Diaby'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gökhan Gönül , bekletmeden topu Burak Yılmaz 'a çıkardı. Burak Yılmaz, topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top Kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

RİZE (İHA) – Süper Lig'in 20. Haftasında Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş 'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

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