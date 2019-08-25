Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

1 saat önce

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivassporu ağırladı.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor evinde Demir Grup Sivassporu ağırladı. Müsabaka öncesinde iki takım sahaya kadına şiddete dikkat çekmek için üzerinde yazı bulunmayan siyah bir pankartla çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.


Öte yandan 2018-2019 sezonunun son haftasında Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşma da 4 bin 578 kişi müsabakadan uzaklaştırma cezası aldığı için tribünlerde yerini alamadı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Erdoğan ceza sahasının dışında topla buluştu ve sol ayağıyla etkili bir şut çekti ancak Rizespor'da kaleci Gökhan gole izin vermedi.


28. dakikada isabetli paslarla organize bir şekilde rakip ceza sahasına giren Sivasspor'da sağ çaprazda topla buluşan Mert Hakan sağ ayağı ile sert bir şut çıkardı ama kaleci Gökhan topu kontrol etmeyi başardı.


37. dakikada Çaykur Rizespor'da de Pauw sol taraftan savunmanın arkasına çıkardığı topu Oğulcan önce Goiano'dan kurtardı fakat kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.


Stat: ÇAYKUR Didi


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx


Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Abarhoun xx, Attamah xx, El Kebir ? (Oğulcan dk. 13 xxx), Boldrin xxx, Nill de Pauv xxx, Samudio xx, Dimitrios xx, Vetrih xx, Melnjak xx, Moroziuk xx


Yedekler: Yarık, El Talbi, Abdullah, Atakan, Barış, Diomande, Burak, Oğuz, Orhan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Demirgrup Sivasspor: Samassa xxx, Marcelo xx, Caner xx, Aaron xx, Ziya xx, Hakan xx, Mert Hakan xx, Cifie xx, Erdoğan xx, Yatabare xx, Emre xx


Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Paul, Fatih, Derlek, Serhıy, Dos Santos, Oliviera, Kone


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay - RİZE

Çaykur Rizespor, Sivasspor, Rizespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:14 Kaynak: İHA
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