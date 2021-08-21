Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

90+4. dakikada sol kanattan atak geliştiren Ahmed Musa tarafından çekilen şut kaleci Gökhan tarafından kurtarıldı.

86. dakikada Tunay sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan kaleye şut çekti, Alberk Koç topu kale çizgisinde kurtardı.

56. dakikada altı pas içerisinden Ronaldo Mendes tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor , Fatih Karagümrük 'ü konuk etti. Mücadele 0-0'lık beraberlikte sonuçlandı.

Afyonkarahisar'da korkunç olay! Anne ve çocuğu vurulmuş, baba ise asılı halde bulundu

Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi

Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti

Fatih Terim, Randers maçı sonrası 3 futbolcunun üzerini çizdi! Bir daha ilk 11'de şans bulmaları çok zor