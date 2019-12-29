Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin 15 dakikası sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - RİZE

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:18 Kaynak: İHA
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