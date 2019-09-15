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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

1 saat önce

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk ediyor.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı), System.String[]

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitliğiyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aminu Umar, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.


15. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Nill de Pauw'un şutunda top defastan döndü.


28. dakikada ceza sahası sağ iç çaprazında Mohamed Abarhoun'un vuruşunda top auta gitti.


30. dakikada Lamine Gassama sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.


Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Mustafa Savranlar xx


Çaykyur Rizespor: Gökhan xx, Abarhoun xx, Attamah xx, Boldrin xx, Nill de Pauw xx, Samudio xxx, Umar xxx, Chatzıısaıas xx, Vetrih xx, Melnjak xx, Morozıuk xx


Yedekler: Tarık, Abdullah, Atakan, Scepovic, Oğulcan, Barış, Dıomande, Burak, Oğuz Kağan, Orhan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Göztepe: Beto xx, Lamine Gassama xx, Berkan xx, Cristian Titi xx, Alparslan xx, Serdar xx, Andre Poko xx, Halil xxx, Soner xx, Marcio Mossoro xx, Stefano Napoleoni xx


Yedekler: Mehmet, Sanneh, Borges Mora, Castro Pereıra, Eren, Ege, Yasin, Batuhan, Schwechılen, Murat


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Sarı Kart: da Costa (Göztepe) - RİZE

Rizespor, Çaykur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:59 Kaynak: İHA
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