Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Çaykyur Rizespor: Gökhan xx, Abarhoun xx, Attamah xx (Abdullah dk. 85 ?), Boldrin xx, Nill de Pauw xx, Samudio xx (Scepovic dk. 70 xx), Umar xx (Oğulcan dk. 77 xx), Chatzıısaıas xx, Vetrih xx, Melnjak xx, Moroziuk xx

90. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Ege Özkayımoğlu tarafından çekilen şut defansın araya girmesiyle uzaklaştırıldı.

81. dakikada Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı fakat hiçbir takım arkadaşı topu karşılayamadı.

68. dakikada Andre Poko sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şansını denedi fakat top savunmaya takıldı.

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk etti. Mücadele iki takımında golsüz eşitliğiyle sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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