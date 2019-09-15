Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk etti. Mücadele iki takımında golsüz eşitliğiyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada Andre Poko sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şansını denedi fakat top savunmaya takıldı.
81. dakikada Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı fakat hiçbir takım arkadaşı topu karşılayamadı.
90. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Ege Özkayımoğlu tarafından çekilen şut defansın araya girmesiyle uzaklaştırıldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Mustafa Savranlar xx
Çaykyur Rizespor: Gökhan xx, Abarhoun xx, Attamah xx (Abdullah dk. 85 ?), Boldrin xx, Nill de Pauw xx, Samudio xx (Scepovic dk. 70 xx), Umar xx (Oğulcan dk. 77 xx), Chatzıısaıas xx, Vetrih xx, Melnjak xx, Moroziuk xx
Yedekler: Tarık, Atakan, Barış, Dıomande, Burak, Oğuz Kağan, Orhan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Göztepe: Beto xx, Lamine Gassama xx, Berkan x, Cristian Titi xx, Alparslan x, Serdar xx (Ege dk. 85 ?), Andre Poko xx, Halil x (Eren dk. 60 xx), Soner xx, Marcio Mossoro x, Stefano Napoleoni xx (Batuhan dk. 76 xx)
Yedekler: Mehmet, Sanneh, Borges Mora, Castro Pereıra, Yasin, Schwechılen, Murat
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Sarı kartlar: Atamah, Melnjak, Boldrin (Çaykur Rizespor), Halil Akbunar, Mossoro, Alparslan, Berkan (Göztepe) - RİZE