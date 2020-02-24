Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 - Son Dakika Spor

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 1

6 saat önce

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 1, System.String[]

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Medipol Başakşehir'in penaltıdan bulduğu golle 1-0'lık üstünlüğü tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


21. dakikada Medipol Başakşehir atağında İrfan Can'ın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına çıkardığı ortayı hiçbir takım arkadaşı karşılamayınca top Çaykur Rizespor savunması tarafından uzaklaştırıldı.


34. dakikada Medipol Başakşehir'de altı pas içerisinden kalecinin arkasına düşen topu karşılayan Edin Visca'nın gelişine şutu auta çıktı.


37. dakikada Çaykur Rizespor atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Boldrin'in çektiği şutta top kalenin üzerinden auta çıktı.


41. dakikada İrfan Can'ın yaptığı faulün ardından ceza sahasının dışından Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fehmi Mert'in kucağında kaldı.


43. dakikada Aminu Umar'ın yaptığı faulde hakem Cüneyt Çakır tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Edin Visca meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0


44. dakikada Çaykur Rizespor atağında, Rizesporlu oyuncuların elle oynama itirazı üzerine VAR ile görüşen hakem Cüneyt Çakır elle oynama yok diyerek penaltı olmadığı kararını vererek maçı devam ettirdi.


Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Çaykur Rizespor: Gökhan x, Burak xx, Abarhoun xx, Abdullah xx, Melnjak xx, Diamonde xx, Vetrih xx, Boldrin xx, Aminu Umar x, Garmash xx, Skoda xx


Yedekler: Tarık, Oğulcan, Samudio, Tunay, Alberk, Moroziuk, Oğuz Kağan, Yan Sasse, Orhan, Boriachuk


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Medipol Başakşehir: Fehmi Mert xx, Dos Santos xx, Epureanu xx, de Souza xx, Gael Dimitri xx, Mahmut xx, İrfan Can xx, Edin Visca xxx, Aleksic xx, Elia xx, Demba Ba xx


Yedekler: Volkan, Muhammet, Aziz, Uğur, Skrtel, Berkay, Azubuike, Robson, Muhammet Emin, Gökhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: Edin Visca (dk. 43) (Medipol Başakşehir) - RİZE

Çaykur Rizespor, Başakşehir, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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