Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız