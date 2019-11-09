Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç Sonucu)
Son Dakika Spor Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç Sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç Sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u ağırladı.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç Sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


57. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Eren Albayrak'ın vuruşunda top auta çıktı.


67. dakikada Aatif'nın ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan şutunda top defanstan döndü.


90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Fredy'nin şutunda kaleci Zafer topu kontrol etti.


ceza sahası dışından şutunu çekiyor. Sert şutu kaleci Zafer kurtarıyor.


Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Mehmet Cem Satman xxx, Asım Yusuf Öz xxx


Çaykur Rizespor: Tarık xx, Moroziuk xx (Orhan dk. 77 xx), Abarhoun xxx, Talbi xx, Melnjak xx, Vetrih xx, Diomande xx, Samudio xx, Aminu xx (Abdullah dk. 67 x), Boldrin xx, Oğulcan Çağlayan xx (Zafer dk. 55 x)


Yedekler: Atakan, Scepovic, de Pauw, Barış, Dimitrios, Burak, Oğuz Kağan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Antalyaspor: Ferhat x, Nazım Sangare x, Celustka x, Bahadır x, Eren x (Doğukan dk. 74 x), Ufuk Akyol x (Fredy dk. 66 x), Fernando x, Amilton x, Serdar Özkan x (Aatif Chahechouhe dk. 66 x), Mukairu x, Bianco x


Yedekler: Ruud Boffin, Salih, Tarık, Chico, Diego Angelo, Harun, Yekta


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Abarhoun (dk. 26) (Çaykur Rizespor)


Kırmızı Kart: Tarık (dk. 54) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Moroziuk, Vetrih (Çaykur Rizespor), Amilton, Bianco, Serdar, Eren (Antalyaspor) - RİZE

Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Çaykur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi
Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 01:51:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç Sonucu)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]