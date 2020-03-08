Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

7 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizepsor, evinde karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizepsor, evinde karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


61. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahasının sol dış çaprazından topla buluşan Samudio'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


66. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Dario Melnjak'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.


77. dakikada Emircan Altıntaş'ın ceza sahası sağ iç çaprazından çektiği şutunda top dışarıya gitti.


Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Ali Şansalan xx, Hakan Yemişken xx, Samet Çiçek xx


Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk xx, Burak xx, Talbi xx, Melnjak xx, Diomande xx, Oğuz Kağan xx, Samudio xxx, Boldrin xx (Abdullah dk. 86 ?), Oğulcan xx (Boriachuk dk. 79 x), Skoda x


Yedekler: Tarık, Garmash, Tunay, Alberk, Vetrih, Fernandes, Yan Sasse, Orhan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, Tzavellas xx, Caulker xx, Nsakala xx, Onur xx, Ceyhun xx (Musa dk. 69 x), Salih xx, Efecan xx, Bakasetas xxx (Emircan dk. 73 x), Bammou xxx, Cisse xx (Mustafa dk. 86 ?)


Yedekler: Cenk, Eray, Baiano, Kaan, Fuertes, Umut


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Samudio (dk. 61) (Çaykur Rizespor), Bammou (dk. 34) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Diomande (Çaykur Rizespor), Ceyhun, Salih, Baiano (Aytemiz Alanyaspor) - RİZE

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı
Sivasspor-Galatasaray maçından notlar Mert Hakan'dan G.Saray açıklaması: Sivasspor'da oynuyorum, farklı düşüncem olur mu? Fatih Terim'den hakem tepkisi: O pozisyonda VAR devreye girmez, Serkan Çınar'ın günahı neydi?

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 01:19:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]