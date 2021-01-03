Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Müdadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 4. dakikada Tunay'ın pasında topla buluşan Skoda vuruşunu yaptı. Kaleci Nordfeldt'ten seken topta Donsah'ın vuruşunda top bu kez savunmaya çarparak geri döndü. Topu önünde bulan Samudio'nun vuruşunda ise top az farkla auta çıktı. 8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moroziuk'un şutunda kaleciden seken topu karşılayan Skoda'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0 37. dakikada Moroziuk'un sağ kanattan ortasında Skoda'nın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı. Stat: Çaykur Didi Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alparslan Dededeş xx, İsmail Şencan xx Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xxx, Talbi xxx, Meriah xxx, İsmail xxx, Donsah xxx, Fabricio xx, Samudio xx, Adrade xxx, Tunay xx, Skoda xxx Yedekler: Tarık, Abdullah, Kemal, Selim, Michalak, Jovancic, Onur, Alberk, Mithat, Doğan Teknik Direktör: Stjepan Tomas Gençlerbirliği: Nordfeldt x, Polomat x, Diego Angelo x, Arda xx, Zargo Toure xx, Candeias x, Piris da Motta x, Dominik Furman x, Soner x, Sefa x, Giovanni Sio x Yedekler: Ubeydi Batuhan, İlker, Hasanalp, Rahmetullah, Kadir, Sami, Mustafa Hüseyin, Mustafa Çeçenoğlu, Murat Yıldırım Teknik Direktör: Mustafa Kaplan Gol: Skoda (dk. 8) (Çaykur Rizespor) Sarı kartlar: Meriah, Adrade, Talbi (Çaykur Rizespor), Sefa (Gençlerbirliği) - RİZE

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