Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Medipol Başakşehir atağında İrfan Can'ın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına çıkardığı ortayı hiçbir takım arkadaşı karşılamayınca top Çaykur Rizespor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

34. dakikada Medipol Başakşehir'de altı pas içerisinden kalecinin arkasına düşen topu karşılayan Edin Visca'nın gelişine şutu auta çıktı.

37. dakikada Çaykur Rizespor atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Boldrin'in çektiği şutta top kalenin üzerinden auta çıktı.

41. dakikada İrfan Can'ın yaptığı faulün ardından ceza sahasının dışından Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fehmi Mert'in kucağında kaldı.

43. dakikada Aminu Umar'ın yaptığı faulde hakem Cüneyt Çakır tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Edin Visca meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

44. dakikada Çaykur Rizespor atağında, Rizesporlu oyuncuların elle oynama itirazı üzerine VAR ile görüşen hakem Cüneyt Çakır elle oynama yok diyerek penaltı olmadığı kararını vererek maçı devam ettirdi.

60. dakikada Boldrin'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Umar, kaleciyi geçtikten sonra vuruşunu gerçekleştirerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

82. dakikada Aminu Umar rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını denedi fakat top kalecinin solundan auta çıktı.

85. dakikada Umar Aminu ile aralarında paslaşan Yan Sasse'nin sol kale direğine yakın noktadan gerçekleştirdiği vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

86. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Scoda'nın vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

90. dakikada Kaleci Gökhan'dan seken topu karşılayan Martin Skrtel'in vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Burak x, Abarhoun x, Abdullah xx, Melnjak xx, Diamonde xx, Vetrih x (Oğuz Kağan dk. 75 x), Boldrin xx, Aminu Umar xx, Garmash xx (Yan Sasse dk. 72 xx), Skoda xx

Yedekler: Tarık, Oğulcan, Samudio, Tunay, Alberk, Moroziuk, Orhan, Boriachuk

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Medipol Başakşehir: Fehmi Mert xx, Dos Santos xx (Skrtel dk. 87 ?), Epureanu xx, de Souza xx, Gael Dimitri xx, Mahmut xx, İrfan Can xx, Edin Visca xxx, Aleksic xx (Berkay dk. 76 xx), Elia xx (Robson dk. 79 xx), Demba Ba xx

Yedekler: Volkan, Muhammet, Aziz, Uğur, Azubuike, Muhammet Emin, Gökhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Aminu Umar (dk. 60) (Çaykur Rizespor), Edin Visca (dk. 43), Skrtel (dk. 90) (Medipol Başakşehir)

Sarı Kart: Danijel Aleksic (Medipol Başakşehir)

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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