Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Son Dakika Spor Haber

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

1 saat önce

mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu), System.String[]

mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.


Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.


61. dakikada Boldrin'in defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Oğulcan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi.


73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sturridge'in ortasında altıpas önünde Sörloth'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


86. dakikada Sturridge'in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.


90. dakikada Uğurcan Çakır'ın uzun kale vuruşunda topla buluşan Sörloth kafayla topu Nwakaeme'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top filelere gitti. 1-2


Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alparslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx


Çaykur Rizespor: Gökhan x, Attamah x, Talbi, Melnjak xx, Chatziisaias xx, Morozyuk xx, Boldrin xx (Yan Sasse dk. 78 x), Abdullah xx, Oğulcan x (Scepovic dk. 90 ?), Diomande x (Vetrih dk. 83 ?), Samudio xx


Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Abarhoun, Atakan, Barış Alıcı, Oğuz Kağan,


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xxx, Hosseini x (Sturridge dk. 63 xx), Hüseyin xx, Novak x (Doğan dk. 31 xx), Sosa xxx, Obi Mikel xx, Abdülkadir Parmak xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Nwakaeme xxxx, Sörloth xxx


Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim, Campi, Ahmet Canbaz, Fıratcan, Avdijaj


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Melnjak (dk. 23) (Çaykur Rizespor), Sörloth (dk. 73), Nwakaeme (dk. 90) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Chatziisaias, Diomande, Boldrin, Morozyuk, Abdullah (Çaykur Rizespor), Obi Mikel, Ahmet Çörekçi (Trabzonspor) - RİZE

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Çaykur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor oldu
Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Hikmet Karaman istifa etti Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz sezonu kapattı! Mbaye Diagne, Belçika'yı karıştırdı! Golü attı taraftarın içkisini içti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 22:23:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]