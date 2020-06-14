Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

90+3. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Seri'nin ceza sahasına ortasında Lemina'nın kafa vuruşunda Tarık Çetin iki hamlede topa hakim oldu.

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